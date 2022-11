Le Plan équilibre 22-26 aussi contesté au Parlement

Les débats s’annoncent tendus autour du Plan équilibre 22-26 des finances cantonales. Le projet du Gouvernement a suscité mercredi soir une manifestation qui a rassemblé près de 500 personnes devant l’Hôtel du Parlement. Une mobilisation qui reste assez rare et qui pourrait peser dans les débats parlementaires prévus le 14 décembre. L’absence de concertation des partenaires sociaux constitue le principal reproche des syndicats et des manifestants, et la critique est aussi partagée par le PDC qui parle de « précipitation ». Pour le chef du groupe parlementaire, Stéphane Theurillat, il faut prendre le temps de la discussion et il ne serait pas sage de se prononcer dès la mi-décembre. Il indique que le PDC a demandé, en commission, le report du dossier pour arriver à un document « plus abouti » et qui comprendra « une concertation plus importante avec les différents partenaires et les parties concernées ». Le délai laisserait aux députés « le temps de travailler le dossier » pour ensuite pouvoir « faire les bons choix », précise le président du groupe PDC.