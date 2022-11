Le vote électronique va revenir sur la table du Parlement jurassien

Une motion pour la mise en place du vote électronique dans le Jura. Elle a été déposée mercredi lors de la séance du Parlement par le PDC Vincent Eschmann. Le texte demande au Gouvernement de proposer au législatif les modifications de la loi sur les droits politiques nécessaires. Le projet était déjà passé sur la table du Parlement lors de la dernière législature, mais il avait été refusé en deuxième lecture. L’élu de Vicques argumente que les modifications visaient aussi un renforcement du contrôle des opérations de vote, notamment du vote par correspondance, « ce qui est plus que d’actualité ». Il reprend aussi dans son intervention le chancelier de la Confédération qui a déclaré sur le sujet : « Le Conseil fédéral s’engage clairement en faveur des droits politiques et de l’adaptation au 21e siècle des conditions de la participation démocratique. Le système doit bénéficier non seulement aux Suisses de l’étranger, mais également à tous les électeurs ». Vincent Eschmann avance ainsi que le vote électronique va réduire le risque de fraude, comme le permet actuellement le vote par correspondance, même s’il ne va pas forcément augmenter la participation. /emu