La balade jurassienne à Soubey

C’est un travail d’orfèvre qu’on vous propose de découvrir ce mercredi. Notre chronique La balade jurassienne vous emmène sur les bords du Doubs, à Soubey. Si les paysages y sont magnifiques, c’est bien à l’église du village que nous avons rencontré Alain Stocker. Ce Taignon de 65 ans est le fils d’Ernst Stocker, ou plutôt Coghuf. L’artiste bâlois aujourd’hui décédé s’était installé dans les Franches-Montagnes, tombant complètement amoureux de notre région. Il s’est distingué par ses toiles, bien sûr, mais aussi par ses vitraux qui ornent quelques lieux de culte de la région, dont à Moutier, à Lajoux et à Soubey. C’est dans les années 60 que Coghuf est mandaté pour réaliser les vitraux de l’église des bords du Doubs. Ses créations laissent une vaste place à l’imagination, même si on y devine tantôt des personnages, tantôt des références aux paysages jurassiens et notamment au cours d’eau qu’il appréciait tant. Découvrez, ci-dessous, notre balade jurassienne à l’église de Soubey. /mle