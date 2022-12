Les chiffres de la criminalité en novembre

Prévention des cambriolages

La Police cantonale met particulièrement en garde face aux vols par effraction et vols par introduction clandestine. Villas et appartements ont principalement été visités par des cambrioleurs entre 15h et 20h durant le mois écoulé. Les forces de l’ordre incitent la population à leur annoncer les comportements suspects via le 117 et – si possible – indiquer le lieu, l’heure, le signalement de la personne et/ou de son véhicule. /comm-gtr