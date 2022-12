Hausse de la fiscalité envisagée à Boncourt

Les citoyens de Boncourt ont vécu une assemblée communale un peu particulière ce jeudi soir. Le Conseil communal avait renoncé à leur soumettre le budget 2023 en raison de la possible fermeture de l’usine BAT. L’exécutif a toutefois tenu à présenter aux citoyens les impacts financiers d’une telle éventualité, alors que le personnel a transmis à la direction des propositions de maintien du site. Le départ de l’entreprise engendrerait des pertes situées entre 1,5 et 2 millions de francs par an pour la commune sur un budget de 8 à 9 millions. Le Conseil communal envisage ainsi plusieurs pistes pour y faire face dont l’augmentation de la fiscalité. Le maire de Boncourt, Lionel Maitre, indique que la quotité d’impôt pourrait passer de 1.45 à 1.85. Il précise également que des mesures d’économies sont à l’étude pour l’ensemble des lignes de dépenses du budget. Lionel Maitre estime enfin que la direction de BAT va étudier avec soin les propositions élaborées par le personnel. /mmi-fco







Lionel Maître, maire de Boncourt : « Hier soir, c’était une prise de conscience de l’impact de BAT sur notre village »