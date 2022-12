Modernisation à Haute-Sorne

Les élus de Haute-Sorne ont lorgné vers l’avenir. Réunis lundi soir pour la dernière fois de la législature, les conseillers généraux ont adopté deux crédits pour une modernisation dans différents domaines. La première enveloppe de 385'000 francs, acceptée par 25 voix et deux abstentions, doit permettre d’assainir le parc informatique à l’école secondaire à Bassecourt. Une partie de ce crédit sera aussi utilisée pour remplacer le mobilier qui date de 2003.

La deuxième enveloppe, validée par 27 voix et une abstention, se monte à 150'000 francs. Ce crédit-cadre servira à définir la classification énergétique de 26 bâtiments communaux et bourgeois, après une analyse de leur état. Les autorités relèvent que des pertes importantes d’énergie sont constatées dans différents édifices et indique qu’il existe un grand potentiel d’économie que l’étude permettra de définir plus précisément.





Sécurité à Courfaivre, moloks à Glovelier

A l’heure des questions orales, l’élue du groupe PS-Verts Yvonne Lucchina a évoqué des problèmes de sécurité à l’entrée de Courfaivre, côté Bassecourt. Elle a rapporté que des utilisateurs de la route entraient à très vive allure dans la localité, selon une lettre d’une habitante que la commune a reçue des derniers mois. Le maire de Haute-Sorne Jean-Bernard Vallat a déclaré que les autorités communales ont pris connaissance de ce problème et qu’elles mènent actuellement des discussions avec la police pour répondre à ces préoccupations, précisant toutefois que c’est le canton qui est en charge de prendre d’éventuelles mesures sur les routes cantonales. Le maire a encore assuré que des contrôles radar seront plus souvent effectués, notamment au laser.

L’heure était par ailleurs à la satisfaction et au soulagement au moment des communications. Jean-Bernard Vallat a confirmé que les moloks seront utilisables dès le 19 décembre à Glovelier, seule localité de la Vallée où ils ne sont pas encore en fonction à part Delémont, selon le maire de la commune fusionnée.





Nouvelles forces pour la Commission d’information et de suivi pour le projet de géothermie profonde

Le groupe PCSI au Conseil général a proposé deux hommes pour compléter la Commission d’information et de suivi pour le projet de géothermie profonde. Les candidatures de Vincent Seuret et de Massimo Zappala ont été acceptées par les élus. Ces deux habitants de Bassecourt complètent donc la commission qui comptait déjà quatre représentants de la commune et une quinzaine d’autres membres. /mle