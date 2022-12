L’introduction de la motion populaire dans le Jura sera étudiée

Les Jurassiens pourraient avoir un nouvel outil pour s'exprimer en politique. Le Parlement jurassien a accepté ce mercredi par 31 voix contre 28 une motion, transformée en postulat, de la députée verte Pauline Godat. Le Gouvernement devra donc étudier la proposition de l’élue d’introduire la motion populaire à l’arsenal démocratique jurassien. Un outil qui permettrait au peuple de soumettre des propositions qui seraient traitées par le Gouvernement, au même titre que les motions des parlementaires. La majorité du législatif n’a donc pas suivi l’avis du Gouvernement qui y voyait une mesure « inutile », notamment en raison de la proximité entre les députés et les citoyens dans le canton.

« C’est un outil utilisé dans plusieurs cantons et il faut voir s’il est pertinent de le mettre en place chez nous », a réagit Pauline Godat. Pour la députée, la motion populaire représente un outil démocratique complémentaire à ceux déjà existants : « C’est assez spontané, on peut facilement déposer un texte et amener une idée qui peut être débattue ».