Le Parlement jurassien accepte un budget déficitaire

Le Jura présente un budget déficitaire pour 2023. Le Parlement a validé ce mercredi par 43 voix contre 14 une mouture qui accuse un déficit de 5,7 millions de francs. Il s’agit du dixième budget consécutif à tabler sur un excédent de charges. Les investissements se montent quant à eux à 31 millions. Pour parvenir à ce résultat et respecter le frein à l’endettement, les députés ont puisé une somme supplémentaire de 4,6 millions dans la réserve pour politique budgétaire. Le prélèvement total représente ainsi 26,1 millions de francs.







Refus de la semaine de congé non payée

Les députés ont ainsi débattu tout l’après-midi au travers de nombreux amendements. L’une des mesures phares du Plan équilibre 22-26 qui a cristallisé les débats, soit l’introduction d’une semaine de congé non payée au sein de l’administration et de l’enseignement, a été balayée. La proposition aurait permis une économie de 1,7 million de francs. Le législatif a également validé l’engagement en 2023 de secrétaires généraux pour assister les membres du Gouvernement. Une partie des députés souhaitait reporter ces engagements à l’année suivante. Une décision qui permet de « faciliter la tâche du Gouvernement au détriment du bien-être de la population », a affirmé le député UDC Yves Gigon, opposé au principe même d’engagement de secrétaires généraux.

Les parlementaires n’ont pas non plus voulu toucher à leurs indemnités. Une majorité d’entre eux a refusé deux mesures visant à diminuer soit l’indemnité lors des journées parlementaires, soit celle pour les séances de groupe. Et ce, malgré les appels à montrer l’exemple. « On ne peut demander des efforts financiers à d’autres sans en faire nous-même », a notamment argué le libéral-radical André Henzelin et président de la Commission de gestion et des finances.