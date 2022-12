Plusieurs délits sur les routes jurassiennes

Il y avait des automobilistes un peu trop pressés le mois dernier. Près de 101'000 véhicules ont été contrôlés par des radars semi-stationnaires, 5'160 l’ont été par des radars mobiles, d’après la police cantonale jurassienne qui communique ce mercredi. Au total, dix conducteurs ont fait l’objet d’un retrait de permis. La police souligne qu’un véhicule a été mesuré à 82 km/h au lieu de 50 à Delémont, qu’un autre a été pincé à 139 km/h au lieu de 80 sur l’A16, à la hauteur de St-Ursanne et, enfin, qu’un autre était à 129 km/h au lieu de 80 entre Vendlincourt et Alle.

Suite aux différents contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants effectués, six personnes ont été dénoncées pour conduite sous l’effet d’alcool et une pour conduite sous l’effet de produits stupéfiants/médicaments. /comm-mle