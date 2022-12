Commentaire : du travail pour les finances cantonales

L’Etat jurassien a un budget pour fonctionner l’an prochain et c’est l’essentiel. Mais pas de quoi pavoiser : les perspectives futures sont très sombres. Avec la ponction supplémentaire dans la réserve, celle-ci n’a aujourd’hui plus qu’un solde de 4,4 millions. Autant dire qu’il n’y a quasi plus de marge de manœuvre et qu’il pourrait y avoir de la casse à l’avenir. Les députés ont notamment refusé d’introduire la semaine supplémentaire de congé non payée au sein de l’Etat, de ne pas toucher à leurs jetons de présence, et ont accepté l’engagement dès l’an prochain de secrétaires généraux pour les ministres. Si les intentions sont défendables, l’image envoyée à la population en cette période de vaches maigres pourrait bien faire jaser. L’examen prochain du Plan équilibre 22-26 s’annonce explosif, puisque le Jura n’a pas le choix : il devra faire des économies.