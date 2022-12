« Le Parlement n’a pas souhaité faire les choix espérés par le Gouvernement »

Le Parlement jurassien a débattu durant plus de cinq heures mercredi du budget 2023. Une mouture prévoyant un déficit de 5,7 millions de francs a finalement été adoptée par les députés. Le législatif a refusé plusieurs mesures d’économies proposées par le Gouvernement, notamment l’introduction d’une semaine de congé non payée pour les employés de l’Etat. Le législatif a ainsi décidé de puiser 4,6 millions de francs supplémentaires dans la réserve pour politique budgétaire. Invitée jeudi dans La Matinale, la ministre des finances a salué l’adoption du budget, ce qui permet « de ne pas gripper tout l’appareil étatique et également de pouvoir continuer à desservir des prestations de qualité à la population ». Rosalie Beuret Siess a toutefois estimé qu’il faudra dès l’année prochaine mettre en œuvre « des réformes plus ambitieuses ».





Nécessité de décisions concrètes

La ministre des finances a souligné que le Gouvernement aurait voulu prélever moins d’argent dans la réserve afin de se laisser davantage de marge de manœuvre pour les déficits encore plus importants qui attendent l’Etat dans les années à venir. Le Parlement n’a pas « souhaité faire les choix qui étaient espérés par le Gouvernement lors de la séance du budget. Pour moi, l’important est qu’il y a une prise de conscience de la situation financière. Cette prise de conscience, elle doit pouvoir se traduire par des volontés mais aussi des consensus », a expliqué sur RFJ Rosalie Beuret Siess. Cette dernière a appelé à des décisions concrètes dès l’année prochaine.