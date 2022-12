Quel avenir pour les bâtiments de BAT ?

Ces espoirs, la commune de Boncourt les a aussi. C’est important pour elle de saisir l’occasion d’attirer de nouvelles entreprises. « On veut que le village puisse continuer de vivre », explique le conseiller communal Josué Boesch. « Des contribuables comme BAT, c’est relativement rare. Il faut rester réaliste, philosophe-t-il. Oui, il faut de nouvelles activités, mais il ne faut pas s’attendre à avoir la même manne fiscale. On doit se préparer à fonctionner différemment ». Cela passera inévitablement par des augmentations de charges pour les citoyens de l’une des communes les plus aisées du canton. /clo