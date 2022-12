Un accident dans Les Rangiers

Une voiture a terminé sa course sur le flanc vendredi en fin d’après-midi dans Les Rangiers. Pour une raison encore indéterminée, un automobiliste qui circulait entre Develier et Cornol a perdu la maitrise de son véhicule dans une courbe à gauche. La police cantonale jurassienne précise qu’aucun blessé n’est à déplorer. Le trafic a été perturbé durant environ une heure et demie. Une dépanneuse a pris en charge le véhicule endommagé. /comm-alr