Basse-Vendline prendra son envol le 1er janvier 2024

Beurnevésin et Bonfol deviendront ensemble Basse-Vendline le 1er janvier 2024. Le Gouvernement jurassien a transmis au Parlement le message relatif à la fusion des deux communes ajoulotes, approuvée par les ayants droit le 15 mai dernier. Le législatif cantonal est donc appelé à se prononcer sur l’entrée en force de la nouvelle entité. Les autorités communales seront renouvelées en octobre prochain. Beurnevésin et Bonfol formeront chacune un cercle électoral pour la période 2024-2027. Il n’y aura plus qu’un seul cercle dès 2028. /comm-rch