L’UDC Jura veut freiner le subventionnement du pellet étranger

L’UDC Jura s’attaque su subventionnement du pellet étranger. Le député Alain Koller a déposé une motion au Parlement jurassien qui demande au Gouvernement de diminuer l’aide cantonale aux chauffages à pellets en l’échelonnant par pallier de kilowatt-heure de puissance. Son objectif est de freiner l’importation et d’encourager plutôt l’achat de chauffages à bûches et à copeaux. Selon Alain Koller, plus de la moitié des pellets utilisés en Suisse vient de l’étranger, alors que les copeaux peuvent être fournis en suffisance par le bois régional et suisse. Le député UDC souhaite ainsi favoriser les entreprises jurassiennes, qui ne sont – d’après lui – pas en mesure de répondre à la demande croissante de pellets. A noter que sa motion vise à diminuer la subvention aux grands consommateurs, mais pas aux petits. /rch