Le PCSI veut agir pour le développement démographique dans le Jura

Le PCSI veut lutter contre la situation financière difficile du canton du Jura par une augmentation de sa population. Le député suppléant Thomas Schaffter a déposé une motion au Parlement mercredi dernier. Il souhaite que le Gouvernement mette sur pied un plan d’actions de développement démographique impliquant les services de l’Etat et des acteurs privés. Le PCSI note que la population stagne depuis plusieurs années dans le Jura, alors qu’elle augmente très fortement dans d’autres régions de Suisse. D’importants montants de la péréquation financière fédérale sont ainsi perdus. L’Etat doit donc séduire pour rebondir. « Ce plan doit s’articuler autour des services publics existants et des entreprises. Il s’agit de procéder à une mise en réseau pour mettre en valeur la qualité de vie qui est reconnue dans le canton. L’Etat a certes déjà mené des campagnes pour le mettre en avant, mais c’était une communication d’images. Maintenant, il y a vraiment un plan d’actions à mettre en place pour offrir une plus grande visibilité au potentiel du Jura et ainsi permettre l’implantation de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises », explique Thomas Schaffter.