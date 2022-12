Opération « 40 ans - 40 chênes pour demain » réussie dans le Jura

Une touche verte qualifiée de réjouissante pour le Jura. Le Gouvernement dresse ce lundi un bilan satisfaisant de l’opération « 40 ans – 40 chênes pour demain », lancée en 2019 dans le cadre des festivités des 40 ans du canton. L’exécutif avait alors appelé les communes à planter 40 arbres sur leur territoire pour répondre au déclin général de la biodiversité. Deux tiers d’entre elles ont joué le jeu.

Ce sont ainsi 1'385 arbres isolés qui ont été plantés dans les districts de Delémont, de Porrentruy et des Franches-Montagnes. Dans le détail, on dénombre 801 chênes, 304 tilleuls, 137 noyers, 62 érables et 81 arbres d’essences diverses. L’Etat juge ces plantations bénéfiques pour le climat, la biodiversité et le paysage. Le suivi et l’entretien seront assurés par les communes qui ont pris part à l’opération. Et l’été exceptionnellement sec que nous venons de vivre à déjà mis à mal une partie des jeunes pousses. Des travaux ou le remplacement de certains arbres devront donc être effectués. L’objectif est de garantir la pérennité des plantations réalisées. /comm-rch