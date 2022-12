La balade jurassienne à Boncourt

La Balade jurassienne prend de la hauteur ce mercredi. C'est à Boncourt, au sommet de la Tour panoramique, que le capitaine du BC Boncourt nous attend. Florian Steinmann est un basketteur-randonneur qui a joué dans de nombreux clubs de Suisse et découvre par la même occasion les chemins de randonnée du pays, au fil des saisons du championnat de basketball. Il marche pour « se changer les idées, penser à autre chose que le basket ». La Tour panoramique, située sur le pâturage de Mont Renaud, offre une vue imprenable à 360 degrés, d'un côté l'Ajoie et le Raimeux, de l'autre Belfort et les Vosges. Et en soirée, le coucher de soleil et la neige qui recouvre encore les prés offrent un superbe spectacle. « C’est reposant », raconte Florian Steinmann. /mmi