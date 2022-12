Les vœux présidentiels pour 2023

C’est une tradition sur RFJ : les nouveaux présidents du Parlement et du Gouvernement jurassiens adressent leurs vœux à la population du canton en vue de la nouvelle année. L’occasion d’échanger avec la députée du Centre Amélie Brahier et le ministre PLR Jacques Gerber à quelques heures de prendre les rênes du législatif et de l’exécutif pour 2023.

Le Bruntrutain sera à la tête du Gouvernement pour la deuxième fois après 2019. Jacques Gerber appelle tout d’abord à une meilleure communication entre les personnes. « Il est important que l’on revienne à une certaine normalité dans les rapports humains. Après la crise du Covid, on a senti une manière différente de communiquer. Un peu plus d’apaisement est souhaitable pour 2023 ». Le ministre de l’Economie et de la Santé évoque également les crises que nous traversons, et notamment celle des finances dans le Jura. Pour lui, il s’agit malgré tout de rester optimiste. « On a l’obligation de l’être, c’est ce qui fait avancer l’Homme et les sociétés. Bien sûr, on vit des phases plus ou moins difficiles. Mais en démocratie, on doit trouver des solutions qui dégagent des majorités. C’est le défi et l’objectif pour 2023 », dit Jacques Gerber. Le futur président de l’exécutif cantonal parle encore de l’avancement des négociations en vue du transfert de Moutier : « Je peux vous assurer que le Gouvernement jurassien est extrêmement attentif et dur dans la manière de négocier le concordat. Nous avons des revendications et nous les avons signalées ». Il évoque enfin l’élection d’Elisabeth Baume-Schneider au Conseil fédéral et la manière dont le Jura doit en tirer profit : « Cette élection oblige notre canton à se positionner et à remplir ses responsabilités au même niveau que les autres. On doit profiter de l’image que cet événement a pu donner ».