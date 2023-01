Un incendie s’est déclaré ce lundi matin à Damphreux. Vers 9h30, une voiture stationnée dans un garage a pris feu. Le SIS Vendline et le Centre de renfort de Porrentruy ont pu éviter que le sinistre ne se propage à toute la maison familiale. Personne n’a été blessé. Les dommages sont importants, selon le communiqué de presse de la police cantonale. L’intervention a mobilisé 25 pompiers et 9 véhicules. Pour l’heure, les causes du sinistre ne sont pas déterminées. /comm-ncp