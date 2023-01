Le PLRJ veut exclure l’argent de la BNS des comptes de l’Etat

Le PLRJ réagit à l’annonce lundi de la Banque nationale suisse de ne pas verser d’argent aux cantons cette année en raison de ses mauvais résultats. Le Parti libéral-radical entend se saisir du sujet au Parlement. Le PLRJ indique ce mercredi que son groupe parlementaire va prochainement déposer une motion « pour que les hypothétiques rentrées de la BNS ne soient plus considérées directement dans les comptes de l’Etat ». Les montants seraient « inscrits dans une réserve qui pourrait être la réserve conjoncturelle ». Le PLRJ note que le canton du Jura doit « diminuer sa dépendance à une manne extérieure qui n’est pas régulière et assurée » et qu’il doit « fonder son budget et ses comptes sur des éléments internes ».

Le Parti libéral-radical jurassien estime, par ailleurs, que « tous les partis politiques jurassiens doivent prendre leurs responsabilités et proposer des mesures concrètes et rapides afin d’enrayer le déficit structurel » de l’Etat. /comm-fco