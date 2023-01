L’affaiblissement du franc est « une bonne nouvelle » pour le tissu économique jurassien

Une correction bonne à prendre pour les entreprises jurassiennes. L’affaiblissement du franc suisse par rapport à l’euro est bien accueilli par le tissu économique de la région. La monnaie nationale a renoué mercredi avec la parité face à la monnaie unique européenne pour la première fois depuis juillet dernier. La Banque nationale suisse avait cherché à renforcer le franc pour limiter l’inflation dans le pays, avant de détendre sa position. « Plus le franc est fort, plus il renchérit les produits d’une région exportatrice comme la nôtre et la pénalise. L’industrie suisse gagne un franc sur deux à l’étranger et la zone euro est son plus gros client », explique le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie du Jura Pierre-Alain Berret.