Des sous-commissions pour traiter le plan équilibre

La Commission de gestion et des finances du Parlement jurassien se réorganise pour la suite des travaux liés au Plan équilibre 22-26. Réunie cette semaine, la CGF a décidé de créer cinq sous-commissions, selon un communiqué transmis vendredi. Elle explique la démarche par la « situation financière difficile et le besoin de prendre des mesures rapidement ». Concrètement, ces sous-commissions auront pour tâche d’analyser et de travailler en profondeur différents domaines : ressources humaines et formation, culture et sports ; fiscalité, recettes et administration ; aides sociales et individuelles et sécurité publique ; environnement ; santé et économie publique.

Les cinq sous-commissions étudieront ainsi en détail les mesures proposées par le Gouvernement, mais elles se pencheront aussi sur d’éventuelles autres pistes d’économie dans chacun des domaines. Ces nouvelles entités rendront ensuite compte de leurs travaux à l’ensemble de la commission. Cette dernière déterminera les propositions qui seront traitées par le Parlement. /comm-alr