Michel Lando, premier citoyen de Haute-Sorne

Le nouveau Conseil général de Haute-Sorne est sur les rails. Les membres du législatif ont élu lundi soir le Bureau. C’est l’UDC Michel Lando, de Bassecourt, qui a été élu à la présidence du Conseil général. Julien Meier (Le Centre) et Jean-Claude Beuchat (PCSI) seront respectivement 1er et 2e vice-président. Ouarda Mahmoudi (Haute-Sorne Avenir) a été élue 1re scrutatrice. Nicole Rais (PS et Vert(e)s) a, quant à elle, été désignée 2e scrutatrice. /mle