La Balade jurassienne à Mervelier

La Balade jurassienne nous emmène au bout de la Vallée de Delémont, « à l’extrême orient du français en Suisse, tout autour de nous on est sur Soleure », comme aime le dire notre guide du jour, passionné d'histoire et de patois. Louis-Joseph Fleury, ancien maire de Courchapoix et amoureux du Val Terbi, nous attend au départ de Mervelier, à la frontière du territoire communal de Montsevelier. Vue imprenable sur le Val Terbi et les passages vers la Suisse alémanique, Welschgätterli, Fringeli et col de La Scheulte, constituent un cadre idyllique pour la randonnée sur d’anciennes voies celtiques et romaines et dans un lieu où le patois comprend beaucoup de mots qui sont des « ponts entre le français et l’allemand ». /mmi