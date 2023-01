Les thérapies de conversion bientôt interdites dans le Jura

Les thérapies de conversion seront bientôt interdites dans le canton. Le législatif cantonal a approuvé ce mercredi par 47 voix et 1 abstention une motion du socialiste Patrick Cerf. Non combattue, la motion a été votée sans débat parlementaire. Le texte du député de Corban prévoit non seulement l’interdiction des thérapies de conversion, mais oblige aussi l’Etat à se doter d’outils pour prévenir « toute forme d’abus » liés à la conversion de l’orientation sexuelle. Des pratiques qui ont cours dans la région et « font désormais partie du catalogue de prestations de certains professionnels de la santé sans scrupule », dénonce le député. Patrick Cerf s’appuie également sur un rapport de 2020 du Conseil des droits de l’homme de l’ONU qui considère les thérapies de conversion comme « discriminatoires, cruelles, inhumaines et dégradantes ».

La Suisse ne possède pas de dispositions pénales sur les thérapies de conversion. Des cantons comme Neuchâtel, Berne et Bâle-Ville ont déjà légiféré sur le sujet. /gtr