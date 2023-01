Deux responsables pour la section des bâtiments et domaines du Service des infrastructures

Un binôme à la tête de la section des bâtiments et domaines du Service des infrastructures. Le Gouvernement jurassien a nommé Joël Juillerat et Cyril Vallat en tant que responsables, selon un communiqué transmis vendredi. Ils se partagent le poste à 50% chacun et gardent un autre 50% d’activité. Joël Juillerat travaille depuis plusieurs années au sein du Service des infrastructures. Il sera en charge de l’entretien des bâtiments. Cyril Vallat a, lui, rejoint le service l’année passée. Il assumera les responsabilités de gestion de projets et constructions. Ils ont pris leur fonction le 1er janvier. /comm-emu