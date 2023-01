Le Jura doit s’aligner sur l’accord international sur la biodiversité

Le Jura doit aussi prendre des mesures pour mettre en œuvre l’accord de Kunming-Montréal sur la biodiversité. C’est ce que demande Baptiste Laville dans un postulat déposé cette semaine au Parlement jurassien. Le texte auquel se réfère l’élu écologiste de Porrentruy a été adopté en décembre dernier au Québec par près de 200 pays lors de la COP15. Environ 185 milliards de francs seront débloqués chaque année pour réaliser ses objectifs et enrayer le déclin des espèces et des écosystèmes dans lesquels elles vivent.

Ce « pacte de paix avec la nature » vise à protéger les terres, les océans et les espèces de la pollution, de la dégradation et de la crise climatique. Il prévoit 23 mesures, dont notamment la protection de 30% des zones terrestres d’ici 2030, la restauration de 30% des écosystèmes dégradés, ou encore une réduction de 50% des risques en lien avec les pesticides et les fertilisants. Tous les gouvernements sont invités à coopérer aux niveaux international, transfrontalier et régional. La Suisse a d’ailleurs plaidé pour un accord ambitieux.

Baptiste Laville souligne que le Canton du Jura n’a pas attendu ce document pour engager des démarches en faveur de la biodiversité. Selon le député vert de Porrentruy, le texte doit encore motiver les autorités à redoubler d’efforts pour atteindre, voire dépasser les objectifs fixés dans le traité. Il demande ainsi dans son postulat que le Gouvernement étudie les 23 points de l’accord de Kunming-Montréal, identifie le positionnement jurassien quant à l’accomplissement de ces buts et formule les actions et les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs, en particulier celui qui concerne la protection de 30% des terres d’ici 2030. /emu