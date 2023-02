La Balade jurassienne au Noirmont

Habillez-vous bien ce mercredi matin, la Balade jurassienne vous emmène dans le froid hivernal des Franches-Montagnes. Et le froid, ils adorent ça, la musheuse Séverine Boillat et ses chiens de traineau, des chiens de chasse croisés avec des lévriers. L'habitante des Breuleux s'entraîne au Noirmont, « mon coin de paradis », dit-elle, à quelques jours de disputer les championnats de Suisse de chiens de traineau à Kandersteg mi-février puis les championnats du monde en Suède fin février. « On doit vraiment s’adapter, on n’a pas beaucoup sorti le traineau cette année », concède-t-elle au moment d'évoquer les conditions de moins en moins propices à sa pratique. Séverine Boillat, secrétaire dans une entreprise de construction, entraîne ses chiens sprinteurs qui peuvent atteindre une pointe de vitesse à plus de 40 km/h. Elle a reçu Marceline Michon sur son terrain de jeu, dans un air de grand Nord... /mmi