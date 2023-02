Nicolas Guenin, nouveau chancelier de Delémont

La capitale jurassienne tient son nouveau chancelier. Le Conseil communal de Delémont a nommé Nicolas Guenin pour assumer cette fonction, selon un communiqué transmis mercredi. Habitant Delémont et âgé de 48 ans, Nicolas Guenin collabore depuis plusieurs années au sein de la Chancellerie d’Etat du Canton du Jura. Il a notamment assumé les fonctions de responsable des droits politiques, de responsable du bureau des passeports et de chef de projets. L’exécutif se dit « persuadé qu’il saura faire valoir ses compétences professionnelles ainsi que ses connaissances approfondies des institutions politiques et des rouages d’une administration publique pour assurer avec succès et efficacité la conduite des missions et des projets au sein de la Chancellerie communale ». Nicolas Guenin remplacera Edith Cuttat Gyger dès le 1er mai à un taux de 100%. /comm-emu