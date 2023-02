Transfert de Moutier : Elisabeth Baume-Schneider indésirable comme médiatrice

Comme le camp anti-séparatiste, le PLR et l'UDC du Jura bernois estiment qu'Elisabeth Baume-Schneider ne peut pas officier comme médiatrice dans le cadre du transfert de Moutier au canton du Jura. Le militantisme de la conseillère fédérale, par le passé, empêcherait qu'elle soit impartiale sur ce dossier, selon un communiqué des deux partis diffusé jeudi.

Elisabeth Baume-Schneider avait expliqué à mi-janvier qu'elle se mettait à disposition des gouvernements jurassien et bernois dans le dossier jurassien comme l'ont fait ses prédécesseurs à la tête du Département fédéral de justice et Police (DFJP). La Confédération tient un rôle de médiation en cas de difficultés dans les négociations entre les deux cantons.

La signature du concordat intercantonal, qui règle les modalités du transfert, se heurterait à l'absence de consensus sur le montant issu de la péréquation financière intercantonale (RPT) que le canton de Berne devrait verser au canton du Jura avec le départ de Moutier. Le Jura réclamerait 29 millions de francs alors que Berne évoquerait 24 millions.





Devoir de réserve

Pour les partis de droite du Jura bernois, la conseillère fédérale jurassienne « a clamé haut et fort à de nombreuses reprises qu’elle souhaitait détacher le Jura bernois du canton de Berne et ensuite Moutier plus particulièrement ». Le PLR et l’UDC Jura bernois estiment qu'Elisabeth Baume-Schneider peut difficilement être crédible en tant que médiatrice tenue à impartialité et au devoir de réserve dans une négociation entre les cantons de Berne et du Jura.

« Cette situation n'est du reste en rien comparable au fait que l’ancienne conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a été en charge du dossier en tant que citoyenne bernoise. Cette dernière n’avait en effet jamais affiché un quelconque militantisme dans le cadre du conflit jurassien », ont ajouté les deux partis.

Le concordat intercantonal devrait être validé par les deux gouvernements sous peu. Ce feu vert sera suivi d'une procédure de consultation. Une fois celle-ci terminée, les deux exécutifs vont procéder à la signature du document qui sera soumis aux deux parlements et à la population. Les Chambres fédérales devront aussi se prononcer. La Ville de Moutier doit devenir jurassienne le 1er janvier 2026. /ATS-cro