L’amélioration du vote par correspondance à l’étude

Le Parlement jurassien veut rendre le vote par correspondance plus sûr. Il a accepté ce mercredi par 58 voix et 1 abstention une motion transformée en postulat du député PLR Yann Rufer intitulée « Améliorer le vote par correspondance afin de diminuer les abus ». Le texte de l’élu de Rossemaison demandait aux citoyens qui votent par correspondance d’ajouter une copie de leur carte d’identité avec le matériel retourné au bureau communal. Avec ce texte, Yann Rufer souhaitait améliorer l’identification des électeurs et rendre la captation de suffrages plus difficile. Les bureaux communaux ne disposant pas de registres des signatures des citoyens, il est actuellement impossible de vérifier la griffe apposée sur le matériel de vote. Un système actuel qui donne « un faux sentiment de sécurité », a expliqué Yann Rufer.







Diverses possibilités analysées

Autant le Gouvernement que les autres groupes parlementaires ont souligné la nécessité d’améliorer le système actuel, notamment après l’affaire de corruption électorale qui a touché plusieurs communes d’Ajoie en octobre 2022. L’utilisation d’autocollants nominatifs à apposer sur la feuille de réexpédition du matériel de vote, l’ajout de la date de naissance en plus de la signature, ou même la suppression du vote par correspondance et l’augmentation de l’ouverture des bureaux de vote sont des pistes envisagées, a déclaré le ministre Jacques Gerber. Objectif : sécuriser le vote par correspondance sans augmenter le nombre de bulletins nuls ni affecter négativement le taux de participation lors des scrutins. /gtr