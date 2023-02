La balade jurassienne à Roche-d’Or

Une bouffée d’oxygène à 927 mètres d’altitude… c’est ce que la balade jurassienne vous propose ce mercredi. En compagnie de Xavier Bédat, président de la section jurassienne du Club alpin suisse, nous avons découvert un des points culminants de l’Ajoie, la « Faux d’Enson », sur les hauteurs de Roche-d’Or. Ce point de vue offre un panorama à 360 degrés à couper le souffle. Lorsque les journées sont bien dégagées, on plonge sur l’Ajoie et on aperçoit les Alpes bernoises, dont l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau, ainsi que les Vosges. Cette découverte est facilitée par la tour qui est érigée sur ce site. Sa construction a été entreprise il y a plusieurs dizaines d’années par le Club alpin suisse qui s’occupe aujourd’hui encore de l’entretien de cet édifice via sa section jurassienne. /mle