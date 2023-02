Le Parlement en bref

Elu la députée suppléante UDC Francine Stettler en tant que membre de la commission des affaires extérieures et de la formation.

Elu le député suppléant UDC Claude Gerber en tant que remplaçant de la commission des affaires extérieures et de la formation.

Elu la députée UDC Brigitte Favre en tant que remplaçante de la commission de la santé et des affaires sociales

Accepté par 54 voix contre 1 et 4 abstentions de donner suite à l’initiative parlementaire du député PCSI Quentin Haas, intitulée « Garantissons l’intégrité numérique pour toutes et tous ! ».

Accepté par 38 voix contre 18 et 3 abstentions le postulat de la députée verte Céline Robert-Charrue Linder, intitulé « Plan de mobilité et transports gratuits pour les grandes manifestations ».

Accepté par 38 voix contre 18 et 3 abstentions la motion du député CS-POP Rémy Meury, intitulée « Et si la CPJU adhérait à la Fondation Ethos ? ».

Accepté par 50 voix contre 4 et 5 abstentions, puis classé par 52 voix contre 3 et 4 abstentions, la motion du député PS Patrick Cerf, intitulée « Adapter les forfaits de l’aide sociale aux normes CSIAS ».

Accepté par 29 voix contre 28 et 1 abstention, puis classé par 55 voix contre 2 et 1 abstention, la motion du député vert Philippe Bassin, intitulée « Crise énergétique et explosion des coûts : mettre en place des mesures ciblées ».