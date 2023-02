Flashé à 91 km/h au lieu de 50 à Glovelier

Au total, 10'702 véhicules ont été contrôlés par radars mobiles. Plus de 400 conducteurs ont été sanctionnés par une amende, 106 ont fait l’objet d’un rapport au ministère public et 10 ont fait l’objet d’un retrait de permis. Parmi les 61’797 véhicules contrôlés par radar semi-stationnaire, 1’231 ont été amendés, 23 ont fait l’objet d’un rapport au ministère public et 9 conducteurs ont été sanctionnés par un retrait de permis.

Sur l’ensemble du canton en janvier, 11 personnes ont été dénoncées pour conduite sous l’effet de l’alcool et deux dénoncées pour conduite sous l’effet de produits stupéfiants. /comm-jad