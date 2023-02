Une loi sur le développement et l’aide humanitaire dans le Jura ?

Le canton du Jura doit se doter d’une loi sur la coopération au développement et l’aide humanitaire. C’est la volonté exprimée par le député Baptiste Laville, qui a déposé une motion au Parlement mercredi dernier. L’élu vert demande à l’Etat d’élaborer un texte pour concrétiser une volonté clairement exprimée dans la Constitution cantonale. Il estime par ailleurs qu’une loi donnerait une base légale importante au contrat de prestations avec la Fédération interjurassienne de coopération et de développement (FICD).

« Ce sont des valeurs fondatrices du canton du Jura. Et il n’existe aucune loi qui renforce ce qui est écrit dans la Constitution. C’est un manque et il est important de pallier à ce manque », confie Baptiste Laville. « On se restreint maintenant à penser par rapport au Plan équilibre (ndlr : visant à réaliser des économies). Mais cette loi doit aller au-delà. Ces valeurs de solidarité et de coopération sont importantes pour la société dans laquelle on vit. C’est pour cela qu’il faut les ancrer de manière légale », ajoute le député ajoulot. Si la motion est acceptée, l’Etat aura pour tâche de définir la manière dont il va élaborer cette loi.

Le texte de Baptiste Laville est co-signé par plusieurs députés Verts, CS-POP, socialistes, Verts libéraux, PCSI et du Centre. /rch