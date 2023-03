Delémont et La Trinidad toujours main dans la main

Delémont et La Trinidad confirment la solidité de leurs liens. La Municipalité a reçu l’Ambassadrice du Nicaragua Rosalia Concepción Bohorquez Palacios ce vendredi à l’Hôtel de Ville. Cette rencontre qui s’est tenue dans le cadre du jumelage entre les deux villes a montré la volonté de la capitale jurassienne et du Groupe Nicaragua de poursuivre leurs efforts de solidarité envers la population de la cité du pays d’Amérique centrale. « Les relations avec Delémont sont excellentes. La solidarité perdure depuis trente-cinq ans. C’est comme un lien entre un petit frère et un grand frère. Le grand frère est toujours très attentionné. La solidarité peut encore évoluer dans le domaine du tourisme, mais surtout dans le soutien aux plus pauvres », nous a confié Rosalia Concepción Bohorquez Palacios.