Un automobiliste blessé sur l’A16

Un accident individuel de la circulation s’est produit dimanche vers 5h sur l’autoroute A16. Un automobiliste a quitté la chaussée alors qu’il circulait sur la voie de sortie à Boncourt. Son véhicule a terminé sa course dans la glissière de sécurité, selon la police cantonale jurassienne. Le conducteur a été légèrement blessé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident. Plusieurs patrouilles de la gendarmerie ont été mobilisées sur les lieux ainsi que l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, une ambulance et une dépanneuse. /comm-alr