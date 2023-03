Un camion de pompiers sort de la route en Ajoie

Un camion de pompiers s’est retrouvé en mauvaise posture samedi en fin d’après-midi. Un véhicule tonne-pompe appartenant à un corps de sapeurs-pompiers de la région est sorti de la route entre Damphreux et Coeuve, selon la police cantonale jurassienne. Les causes de l’accident ne sont encore pas déterminées. Personne n’a été blessé et le véhicule a été dépanné par une entreprise spécialisée. Les forces de l’ordre précisent que l’incident a nécessité l’intervention de plusieurs pompiers. La circulation a été réglée en alternance durant environ une heure. /comm-alr