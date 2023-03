Deux blessés dans un accident à la sortie de St-Ursanne

Un accident de la circulation s’est produit mercredi soir, vers 18h30, sur la route principale entre St-Ursanne et la jonction de l’autoroute A16. Une voiture qui circulait depuis la cité médiévale est entrée en collision avec un autre véhicule qui roulait depuis Montmelon. Ce dernier a effectué une rotation à la suite du choc et s’est immobilisé dans un fossé en bordure de route. Les causes de la collision ne sont pas encore déterminées. Deux occupants blessés ont été pris en charge par les ambulanciers de l’Hôpital du Jura. La circulation a été perturbée durant environ deux heures. Le garagiste de service a été mandaté pour la prise en charge des véhicules endommagés. /comm-alr