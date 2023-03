Du retard dans l’attribution des subsides d’assurance-maladie

Certains bénéficiaires potentiels de réductions des primes d'assurance-maladie ne sont pas encore fixés sur leur droit. Un certain nombre de décisions d’attribution n’ont pas encore été rendues par l’Établissement cantonal jurassien des assurances sociales. La députée socialiste Florence Chaignat s’en est inquiétée lors d’une question orale devant le Parlement mercredi matin. Elle avance que les conséquences de ces retards peuvent être lourdes pour des personnes qui peinent à boucler les fins de mois, d’autant plus avec les augmentations des primes 2023. « Plusieurs éléments expliquent cette situation. Tout d’abord, un changement de logiciel qui a impliqué une importante migration informatique en novembre 2022. Ensuite, les modifications légales concernant les revenus déterminants unifiés (RDU) des concubins qui ont entraîné début 2023 un changement dans l’attribution des subsides LAMAL pour les enfants et les jeunes adultes en formation. Ces derniers ont reçu un questionnaire à remplir qui doit maintenant être traité manuellement par l’ECAS Jura, qui a mis en place un plan d’action afin de s'occuper en priorité 1 des demandes des enfants et des jeunes adultes en formation. Du personnel supplémentaire a été affecté au traitement de ces demandes », a expliqué la ministre de l’Intérieur Nathalie Barthoulot, qui précise que tout est entrepris pour que les subsides 2023 soient attribués durant le 2e trimestre. Elle ajoute que les travaux informatiques effectués seront profitables pour le futur, car le nouveau logiciel permettra de traiter de manière automatique les changements d’assureurs maladie pour une meilleure réactivité. /emu