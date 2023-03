La Balade jurassienne au Château Cugny

Une forêt enchantée et un château... la Balade jurassienne aurait tout d'un conte de fées, sauf que la forêt n'est pas très en forme et que le château en question n'a de château que le nom ! C'est aux Pommerats qu'on vous emmène aujourd'hui. Il suffit de suivre la crête dans les bois qui abritent sangliers et cerfs pour arriver au Château Cugny, une curiosité géologique qui attise l'imagination et offre une vue imprenable sur des forêts à cheval entre la Suisse et la France. « Les rochers qui sont effondrés ressemblaient à des ruines d’un vieux château », explique Pascal Siegfried qui connaît les lieux par cœur puisque l'habitant des Pommerats a été garde forestier durant plus de 30 ans dans le secteur. La forêt « c’est toute ma vie », affirme-t-il sans détour. « C’est difficile d’admettre mais on se rend bien compte qu’avec le changement climatique on a beaucoup de problèmes de sécheresse et on n’a pratiquement plus de coupe de bois frais ici », regrette Pascal Siegfried. /mmi