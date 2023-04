La police jurassienne lance un appel à témoins. Vendredi, un véhicule inconnu a perdu des hydrocarbures sur la route principale entre Ocourt et La Motte. Les faits se sont produits vers 17h40, précise la police ce samedi. Trois véhicules et six hommes du SIS Clos du Doubs se sont rendus sur les lieux pour limiter la pollution. Toute personne pouvant fournir des informations est priée de contacter la police cantonale jurassienne au 032/420.65.65. /comm-mmi