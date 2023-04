Des questions sur la passerelle CFF à Delémont

Le projet de nouvelle passerelle CFF à Delémont dont encore être précisé, notamment en termes de coûts financiers. Le Conseil communal a donné ce lundi soir des informations en ce sens lors de la séance du Conseil de ville. Le sujet a fait l’objet d’une interpellation de Maël Bourquard. L’élu socialiste s’interrogeait notamment sur « la sobriété financière et environnementale » de l’infrastructure dédiée aux piétons et aux cyclistes. Le projet retenu qui vise à relier le Sud et le Nord de la ville est évalué à 10 millions de francs et le corps principal de l’édifice serait réalisé en acier. Dans sa réponse, le conseiller communal en charge du dossier, Emmanuel Koller, a précisé que le projet devait encore être finalisé. Un premier devis provisoire plus précis sera alors établi. Un crédit d’études devrait être soumis au Conseil de ville d’ici début 2024 avant l’établissement d’un crédit de construction qui fera l’objet d’un vote populaire. Emmanuel Koller a rappelé que le projet pourra bénéficier d’une subvention de la Confédération de l’ordre de 35% - soit plus de 3 millions de francs – dans le cadre de l’agglomération de Delémont, pour autant que les travaux démarrent en 2025. Il a également indiqué que la ville allait s’approcher du canton et des CFF pour tenter d’obtenir d’autres soutiens financiers. Emmanuel Koller a aussi précisé que le choix de l’acier recyclé pour le tablier de la passerelle était moins onéreux, en termes d’entretien, que le bois. Il a toutefois précisé que le bois pourrait être privilégié pour les autres parties de l’édifice.