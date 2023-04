La balade jurassienne à Pleigne

Le Haut Plateau porte bien son nom… nous avons pu le constater à travers notre chronique La balade jurassienne avec Marcel Odiet, le responsable de l’entretien du sentier panoramique qui arpente le village de Pleigne et ses alentours. Ce chemin de six kilomètres offre un itinéraire agréable à travers les champs et les prairies du Haut Plateau. Il traverse aussi quelques forêts à la découverte des essences de la région. Inauguré il y a quelques années, ce sentier panoramique fait le bonheur des promeneurs et des sportifs, selon Marcel Odiet. Son point culminant se situe à plus de 800 mètres d’altitude où se dresse une tour panoramique. A son sommet, on peut découvrir une vue imprenable sur l’Alsace, la Tour de Moron ou encore Les Ordons. D’ailleurs, si la tour n’existait pas à l'époque, le site sur lequel elle se trouve avait été utilisé par les soldats durant la 2e Guerre mondiale notamment, afin de surveiller l’Alsace… que ce soit sur les traces de la Grande Histoire ou pour une simple bouffée d’oxygène sur les hauteurs, le sentier panoramique de Pleigne profitera aux curieux. /mle