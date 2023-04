Le Plan équilibre est sous toit

Employés de l’Etat mis à contribution

Des efforts financiers sont imposés aux employés de l’Etat. Le Parlement cantonal a validé une réduction des salaires de 1,9% de tous les membres de la fonction publique. Cette contribution entrera en vigueur dès 2024 et s’étendra sur une période de trois ans. Les entreprises participeront également à l’effort avec le report de deux ans du dernier palier de l'impôt sur le bénéfice RFFA, initialement prévu en 2024. Les élus se sont aussi prononcés en faveur de l’augmentation des contributions au fonds de formation par les entreprises dans le but de renforcer l'apprentissage et la formation duale dès 2026. La proposition de supprimer la contribution à la Fédération interjurassienne de coopération au développement d’un montant de 230'000 francs a été rejetée.







Economies dans le social

En ce qui concerne le volet social, le Parlement a accepté de diminuer le seuil déterminant pour l’octroi du subside pour les primes d’assurance maladie de 56'999 francs à 52'999 francs. Il a refusé l’augmentation de la quote-part patient dans la prise en charge à domicile de 5 francs à 10 francs par jour, ce qui aurait engendré une légère augmentation des recours aux prestations complémentaires.

Les élus ont approuvé la révision du tarif de l’accueil extrafamilial pour la facturation aux parents et l’adaptation du tarif minimal de 7.50 francs à 10 francs et le déplafonnement du revenu maximal de 13'000 à 15'000 francs. Les élus ont encore accepté de supprimer l’offre résidentielle en matière de lutte contre les addictions, ce qui implique un redimensionnement voire la fermeture du site de Clos-Henri de la Fondation Addiction Jura au Prédame. Un site qui présente une occupation très faible. L’institution verrait un renforcement du pôle ambulatoire.





Radar supplémentaire

Autre mesure, le législatif accepté l’acquisition d’un deuxième radar semi-stationnaire, par contre il a refusé l’installation d'un radar fixe sur l'autoroute au niveau de la galerie de Develier. /emu-gtr-fco