Mélanie Erb nouvelle responsable du Domaine Forêts et Dangers naturels

Mélanie Erb monte en grade au sein de l’Office jurassien de l’environnement. Le Gouvernement annonce vendredi l’avoir désignée responsable du Domaine Forêts et Dangers naturels. Elle remplacera la nouvelle cheffe de service Mélanie Oriet. Mélanie Erb est titulaire d’un Master de l’EPFZ en Sciences Naturelles de l’Environnement. Elle travaille actuellement en tant que collaboratrice scientifique à 30% à la Haute école des Sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL à Zollikofen et a rejoint l’Office jurassien de l’environnement en septembre dernier comme collaboratrice scientifique à 70%. Elle prendra ses nouvelles fonctions le 15 mai. /comm-emu