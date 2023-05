Café des Arts : Gilles Fleury, une figure à part entière

Gilles Fleury se dévoile sans détour. L’artiste ajoulot figure au centre de l’ouvrage « Le Livre de la fertilité » qui a été publié dernièrement aux éditions Favre. Gilles Fleury est un touche-à-tout, lui qui a suivi plusieurs formations dans différents pays. Il est aussi et surtout un amoureux du voyage et de la découverte, des passions qui l’ont emmené aux quatre coins du monde, mais avant tout au Mexique et en Inde, où il a puisé des inspirations pour ses peintures et alimenté ses réflexions spirituelles. Gilles Fleury est aussi atteint de bipolarité, une maladie qui a conditionné sa vie et avec laquelle il est parvenu à vivre. L’artiste jurassien nuance toutefois en affirmant qu’il ne fait pas de l’art thérapie mais « une recherche spirituelle à travers la peinture ». /mle