Porrentruy et le SIDP rejoignent la grogne des villes romandes contre l’horaire des CFF

Porrentruy et le SIDP s’associent à la fronde des villes romandes suscitée par la refonte de l’horaire 2025 des CFF pour la Suisse occidentale qui supprime pour dix ans la liaison directe entre l’Arc jurassien et Genève. Outre la hausse des temps de parcours et d’attente pour les voyageurs souhaitant se rendre à Lausanne ou Genève, les autorités ajoulotes dénoncent un non-sens écologique et climatique. Cela « occasionnera des risques de réduction de l’usage des transports publics en faveur du réseau routier, au moment où l’augmentation du prix des transports publics risque déjà de dissuader les usagers de privilégier le train ». La municipalité bruntrutaine et le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy demandent que les organes fédéraux, notamment l’Office fédéral des transports, envisagent de « revoir cette décision afin de proposer des solutions soutenables sans devoir attendre le nouveau programme PRODES 2035 », notamment une réduction sensible de la durée des désagréments annoncés ainsi qu’une augmentation du nombre de connexions directes maintenues ». /comm-jpi