Routes jurassiennes : crédit supplémentaire demandé

Le Parlement jurassien est appelé à délier la bourse pour l’aménagement et la maintenance des routes. Le Gouvernement lui a transmis un message pour l’engagement d’un crédit supplémentaire d’environ 1,3 million de francs. En cause : des décalages d’échéanciers sur différents grands chantiers survenus l’an dernier. Les trois principaux concernent la réfection d’un pont sur l’Allaine à Porrentruy, des aménagements sur la H18 entre Le Noirmont et Le Boéchet, puis la traversée de Courroux.

Le budget cantonal 2022 prévoyait une enveloppe de 10,3 millions pour les routes. Le dépassement au décompte final est donc de 1,3 million. /comm-rch